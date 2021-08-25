Москва, 25 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В России для снижения стоимости перевозок требуется увеличить качество планирования и прогнозирования поставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент кафедры менеджмента института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян. Так он прокомментировал информацию о том, что ряду российских ведомств поручили проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Грузоперевозки

«Основных причин роста стоимости автоперевозок несколько. Во-первых, рост цен на энергоносители, топливо. Во-вторых, «мертвый фрахт» ввиду недозагрузки транспортных средств. В-третьих, сокращение объемов перевозок из-за пандемии, которое привело к давлению постоянных затрат на маржу транспортных компаний, — сказал Мартиросян. — Скорее всего, перевозки будут медленно дорожать. Скачков ожидать не стоит, изменение произойдет в пределах 7−10%. Прежде всего, подорожает не переработанная продукция, упакованные высокомаржинальные продукты питания останутся устойчивы к росту тарифов на перевозки».

Эксперт отметил, что по оценкам ряда специалистов, так называемый «мертвый фрахт» — перевозка воздуха — достигает 30%.

«Для снижения стоимости перевозок требуется увеличить качество планирования и прогнозирования поставок, чтобы обеспечить полную комбинированную загрузку транспортных средств продукцией и дозагрузку с применением технологии код-шеринга», — сказал Мартиросян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу РФ изучить ситуацию со стоимостью автомобильных перевозок продуктов питания.