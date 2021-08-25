Москва, 25 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В РФ неудержимого роста цен на свинину ожидать не стоит, так как на российском рынке свинины наблюдается обострение конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о почти 2-процентном росте цен на свинину.

Свинина на гриле

«Повышение цен можно объяснить некоторой коррекцией падения за длительный период. Кроме того, повышение закупочных цен на 0,9% не отразится заметно на потребительских ценах в розничной сети, — сказал Рамазанов. — Для предложения, спроса и цен на свинину также характерны сезонные колебания. На весенние и летние месяцы приходятся период относительно низких колебаний, которые начинают усиливаться к концу лета и до начала осени (конец сентября начало октября). Осенью цены не только на свинину, но и на множество других видов мяса, начинают падать, но к началу зимы падение прекратиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у российских производителей мяса есть важное конкурентное преимущество.