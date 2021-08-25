Москва, 25 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Пандемия по-прежнему серьезно влияет на курс рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Сейчас мы вновь наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации во многих странах, мир на пороге новых локдаунов, в Китае из-за нового штамма увеличилось число заболевших, и замедлилась экономическая активность, более того, из-за этого уменьшился импорт нефти. Снижение цен на нефть вкупе с замедлением экономической активности негативно сказывается на уровне инфляции, а, следовательно, и на курсе рубля, — сказала Кошелева. — Помимо коронавируса на рубль влияют цены на нефть, уровень инфляции, сложная геополитическая ситуация. Сейчас весь мир наблюдает за положением дел в Афганистане. Пока тамошний конфликт не повлиял на курс доллара и рубля, но многое зависит от того, как будет развиваться ситуация, от действий ключевых игроков».

Также, как подчеркнула Кошелева, снижение позиций российской валюты возможно при раннем сворачивании программы выкупа активов.

«Этот вопрос будет обсуждаться с 26 по 28 августа на симпозиуме ФРС», — добавила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что главным риском для рубля является не только и не столько пандемия, сколько другие факторы.