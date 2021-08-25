Иркутск, 25 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Иркутской области стартовала ещё одна прививочная кампания — против гриппа. Как сообщил 25 августа глава минздрава Приангарья Яков Сандаков, в регион уже поступило 198 тыс вакцины для взрослого населения и ожидается поставка 275 тыс вакцины для детей.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Всего в текущем эпидемическом сезоне запланировано иммунизировать более 60% населения Иркутской области. В прошлом году от гриппа привили 60,9% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной: на 25 августа число умерших пациентов достигло 4469 человек, причём 18 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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