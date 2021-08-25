Воронеж, 25 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Воронежская спортсменка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова станет почётным гражданином Воронежа. Решение приняли 25 августа депутаты Воронежской городской думы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Наталья Филатова Администрация Воронежа

Мэрией Воронежа в гордуму был направлен перечень из пяти кандидатур на присвоение звания «Почётного гражданина Воронежа». Ежегодно звание может быть присвоено не более чем двум воронежцам.

«Сегодня депутаты приняли решение: Почетным гражданином Воронежа станет Ангелина Мельникова, традиционная процедура чествования пройдет во время празднования Дня города», — уточнили в мэрии.

Ангелина Мельникова — российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр 2020 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призёр чемпионата мира в командном первенстве (2018, 2019), двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырёхкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021). Заслуженный мастер спорта России (2016).

27 июля 2021 года на летних Олимпийских играх 2020 в Токио Мельникова стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье вместе с Викторией Листуновой, Владиславой Уразовой и Лилией Ахаимовой — с результатом 169,528 российские гимнастки опередили сборную США (результат 166,096 соответственно) и завоевали золотую медаль. В личном выступлении в многоборье Мельникова завоевала бронзовую медаль, на вольных соревнованиях стала третьей, получив бронзовую медаль Олимпийских игр.