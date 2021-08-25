Киев, 25 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. 25 августа президент Польши Анджей Дуда во время комментирования своего визита на Украину в эфире телеканала TVP Info заявил, что отношения Польши и Украины исторически складываются очень сложно.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Мы в Польше очень хорошо помним Волынскую резню, массовые убийства поляков на Украине во время Второй мировой войны и после неё. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его просто трудно описать. Но украинцы тоже имеют различные претензии и исторические претензии к полякам, поэтому это взаимная проблема. Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема у нас была решена с Германией», — заявил польский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа глава польского государства Анджей Дуда прибыл с официальным двухдневным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также принял участие в саммите «Крымская платформа» и в праздновании Дня независимости Украины.