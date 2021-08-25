Вашингтон, 25 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Билл Нельсон намерен приехать в Россию, когда это позволит ситуация с COVID-19. Он заявил об этом 25 августа, его слова приводит РИА Новости.

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«Я приеду, как только позволит ситуация с COVID-19. Рассчитываю увидеть моего друга (гендиректора государственной корпорации Роскосмос) Дмитрия Рогозина», — сказал он.

При этом Нельсон добавил, что возможность его приезда в РФ в текущем году зависит от ситуации с пандемией, и отметил, что не исключена возможность его более ранней встречи с главой Роскосмоса в Дубае.

«Мы оцениваем медицинскую ситуацию и то, можем ли мы (встретиться) в Дубае. Либо я увижусь с Дмитрием там, либо, если я не поеду в Дубай, я увижусь с ним в России. Думаю, он хочет, чтобы я приехал в Москву», — пояснил глава НАСА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что количество российских ракетных двигателей РД-180, которые поставлены в США, является достаточным для окончания испытаний пилотируемого корабля Starliner.