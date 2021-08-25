Москва, 25 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. О запуске новой универсальной кредитной карты объявил сегодня, 25 августа, СберБанк. Как отмечают в кредитном учреждении, карта оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам сразу четыре уникальных преимущества.

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Во-первых, на покупки по кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период (грейс-период) до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть их без процентов. Когда бы клиент ни совершил покупку, беспроцентный период по ней будет длиться не менее трех месяцев, тогда как по многим другим кредитным картам с длинным беспроцентным периодом он может составить всего один день вместо 100 или 120.

Во-вторых, если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, процентная ставка составит 17,9% годовых. В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной СберКарте — единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта, тогда как у большинства конкурентов клиент узнаёт свою ставку только после того, как банк рассмотрит его заявку.

В-третьих, по новой карте действует сниженная ставка 9,8% годовых в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете. Как отмечают в СберБанке, этоуникальное предложение — рекордно низкая ставка при покупках в аптеках и медицинских учреждениях, «потому что здоровье, своё и близких, — первый приоритет для каждого». Такая же ставка будет распространяться и на все товары одного из крупнейших маркетплейсов — СберМегаМаркета: для этого достаточно оплатить покупку онлайн новой кредитной СберКартой.

В-четвертых, независимо от объёма покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной — никаких комиссий за оформление и обслуживание.

«Мы проанализировали наиболее популярные категории трат россиян, в которых пользователи совершают покупки по кредитным картам, — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. — Выяснилось, что это продукты, одежда и товары для дома. Статистика говорит о том, что кредитные карты перестали быть продуктом только для крупных покупок: люди пользуются ими, потому что это удобно, а самое главное — выгодно… Для нас было важно создать удобный кредитный продукт с прозрачными и предсказуемыми условиями. Мы уверены, что кредитная карта должна быть бесплатной».

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.