Стокгольм, , 11:20 — REGNUM На прошлой неделе премьер-министр Швеции Стефан Лёвен сделал для всех крайне неожиданное заявление: в ноябре этого года он покинет политику и уйдет на пенсию. Естественно, что в связи с этим у многих граждан возникает вопрос: «Станет ли новый лидер «Социал-демократов» новым премьер-министром Швеции автоматически?» На этот вопрос в своем репортаже от 24 августа постаралась ответить политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Флаг Швеции Publicdomainpictures.net

Станет ли новый лидер партии следующим премьер-министром автоматически?

«Нет. После избрание нового лидера партии произойдет следующее: Стефан Лёвен подаст тальману прошение о своей отставке. Затем в очередной раз наступит процесс переговоров с тальманом по выбору нового премьер-министра. И поскольку расклад голосов в риксдаге таков, каков он есть, то все указывает на то, что депутаты проголосуют за преемника Стефана Лёвена. Единственное — Центристы могут изменить свое решение и поддержать Ульфа Кристерссона, но этого не произойдет, пока он не откажется от сотрудничества со Шведскими демократами», — объяснила Марморштейн.

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