Бишкек, 25 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Бишкеке 25 августа к зданию представительства ООН в Киргизии вышли на акцию протеста беженцы из Афганистана. Об этом сообщает агентство 24.kg.

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По данным журналистов, протестующие требуют, чтобы их выпустили в США, Канаду или в Западную Европу и предоставили документы, которые для этого потребуются. Активисты заявляют, что среди них есть те, кто находится в Киргизии 20 лет без официального статуса.

Сообщается, что правоохранители, которые прибыли на место проведения протестной акции, призвали её участников разойтись. Сотрудники милиции заявили, что массовые акции в Бишкеке запрещены из-за пандемии. Протестующие разошлись, но заявили, что будут и дальше проводить подобные мероприятия.

Стоит отметить, что беженцы из Афганистана в Бишкеке начали проводить акции протеста с 18 августа. Они выходят представительству ООН в и посольству США в Киргизии.