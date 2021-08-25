Токио, 25 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Женская сборная России по голболу одержала победу над командой Канады в стартовом матче на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

Встреча завершилась со счётом 5:1. В составе российской команды хет-трик оформила Ирина Арестова, ещё по голу забили Арина Герасимова и Анастасия Чудина. У канадской команды забитым мячом отметилась Эмма Рейнке.

В следующем матче, который пройдёт 26 августа, сборная России сыграет со сборной Китая. Также в группе С российские спортсменки проведут матч с Израилем и Австралией.