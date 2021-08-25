Уфа, 25 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Лесной пожар вспыхнул рядом с деревней в Башкирии. Об этом 25 августа сообщил глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов на своей странице в социальной сети.

24.mchs.gov.ru Борьба с лесными пожарами

По его словам, 24 августа лесной пожар вспыхнул в Зилимском участковом лесничестве в трех км от деревни Имендяшево. Сейчас площадь пожара составляет девять гектаров.

«Но ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность. На пожарных машинах сюда не подъехать. Воду для тушения подают 4 мотопомпы. На месте работают более 100 человек из числа сотрудников природного парка «Зилим», Гафурийского лесничества, волонтеры», — сообщил Чингизов.

Сообщается, что угрозы населённому пункту нет. Он призвал волонтеров помочь в тушении пожара.

«Сбор волонтеров у висячего моста д. Таш-Асты, откуда организована доставка до места лесного пожара», — напомнил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки ликвидировали семь очагов природных пожаров.