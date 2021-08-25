Оренбург, 25 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. По итогам конкурса среди неправительственных некоммерческих организаций Оренбургской области на развитие гражданского общества победителями признаны 14 НКО. В Оренбуржье конкурс проводился впервые, общий объем финансирования составил 23 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Средства на поддержку социальных проектов выделил Фонд президентских грантов. Региональным оператором конкурса стал департамент молодежной политики Оренбургской области.

Всего было подано около 50 заявок. Самый большой грант (4,6 млн рублей) выиграла Оренбургская региональная молодежная общественная организация поддержки социально значимых инициатив «Навигатор» с проектом «Выбор за тобой!». Проект направлен на три группы подростков: заключенных под стражу и находящихся в СИЗО; условно осужденных; состоящие на различных видах профилактического учета. В рамках проекта планируется проводить профилактические мероприятия: видеоклубы, беседы, социальный театр, психологические прогулки.

«Перед нами стоит задача снизить вероятность приобщения молодого поколения к преступному миру. Мы хотим дать возможность подумать, нужно ли подросткам идти на рискованный шаг. Уже сейчас есть результаты проекта. За 2020−2021 годы проекта охвачено более 160 подростков. Благодаря полученным средствам наша работа выйдет на новый уровень, и мы сможем помочь еще большему числу ребят», — сказал председатель Оренбургской региональной молодежной общественной организации поддержки социально значимых инициатив Александр Соколов.