Москва, 25 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Главарь и участники межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны в Москве и ещё трёх российских регионах. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

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«Задержан 31 человек из числа её главарей и рядовых участников», — сообщили в ведомстве.

Операцию провели сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Задержания произошли в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, а также городе Канске Красноярского края и селе Прокудское под Новосибирском.

По данным ведомства, участники группировки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, помогали деньгами террористам в Сирии и призывали к совершению терактов.

Возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативные мероприятия.

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