Лондон, 25 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлен на продажу байк BMW R100/7, модернизированный автомехаником Томом Каттером из мастерской Rubber Chicken Racing. Об этом сообщается на сайте компании.

Bring a Trailer BMW R100/7

Открытая в 2001 году мастерская обслуживает владельцев мотоциклов BMW и Ducati. Rubber Chicken Racing — это «гараж», в котором всю работу выполняет Каттер, автомеханик BMW и Ducati Motorcycle.

Байк укомплектован двухцилиндровым мотором рабочим объёмом 979 куб. см. Он агрегатируется с пятискоростной коробкой передач. В мотоцикле модернизированы: цилиндры, поршни и клапаны.

Кроме того, байк оснащён двумя сорокамиллиметровыми концентрическими карбюраторами Bing, головками цилиндров с двумя вилками, катушками зажигания с двойным выходом и другими полезными узлами и деталями.

Напомним, китайская компания CFMoto готовит к премьере спортивный байк 250SR-R. От своей стандартной версии новый мотоцикл отличается более лёгким шасси и лучшей подвеской.

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