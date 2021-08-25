Стокгольм, , 10:44 — REGNUM Он или она? До сих пор в Швеции пост премьер-министра занимали только мужчины, однако в ноябре это может измениться, поскольку наиболее очевидным преемником нынешнего главы правительства Стефана Лёвена считается министр финансов Магдалена Андерссон. О том, насколько корректно или вообще разумно обсуждать пол следующего премьер-министра в студии телеканала SVT поговорили ведущий писатель газеты Aftonbladet Йонна Сима и политический аналитик правого толка Алиса Теодореску Мове.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Социал-демократы» не могут быть партией, которая говорит одно, а делает другое. И так уже было два лидера-мужчин подряд. Теперь пришло время для женщины», — считает Сима.

«Это просто отвратительно сводить вопрос профессиональных компетенций людей к их полу … Пол человека совершенно не важен, в этом как раз и заключается принцип гендерного равенства», — объяснила Мове.

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