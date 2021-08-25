Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Спенсер Элден, фото которого было использовано для обложки культового альбома «Nevermind» группы Nirvana, подал в суд на бывших участников музыкального коллектива, арт-директора и звукозаписывающие компании. Об этом 25 августа сообщает портал Deadline.

Fan.art Nevermind

Элден обвинил ответчиков в том, что они нарушили законы США, подразумевающие уголовную ответственность за детскую порнографию и заявил, что всю жизнь страдал из-за их действий. В иске он написал, что они «сознательно производили, хранили и рекламировали коммерческую детскую порнографию», и не предприняли «разумных шагов» для его защиты.

Юристы мужчины утверждают, что его родители не подписывали разрешение на использование фотографий их четырехмесячного ребенка, которые были сделаны в 1990 году в аквацентре Пасадены (штат Калифорния, США), и что Элден не получил никакую компенсацию.

Напомним, на обложке «Nevermind» показан обнажённый ребёнок, плывущий за денежной купюрой, насаженной на рыболовный крючок. Изображение считается одним из самых известных обложек рок-альбомов. «Nevermind» выпустил24 сентября 1991 года лейбл DGC Records.