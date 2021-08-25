Стокгольм, 25 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Похоже, что в Швеции определился преемник уходящего в ноябре в отставку премьер-министра Стефана Лёвена. Фаворитом как среди экспертов, так и среди избирателей «Социал-демократов» является Магдалена Андерссон, которая в настоящее время занимает пост министра финансов страны. Об этом 24 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter со ссылкой на опрос SVT/Novus.

Anders Sikvall Флаг Швеции

На вопрос, кого сторонники «Социал-демократов» хотят видеть в качестве нового лидера партии, 48% респондентов отдали предпочтение Андерссон.

«Ясно, что люди думают, что Андерссон — наиболее подходящий преемник, хотя цифры могут в некоторой степени быть реакцией на то, что ее кандидатуру сейчас изображают как нечто само собой разумеющееся», — прокомментировал результаты опроса генеральный директор Novus Торбьорн Шёстрём.

В опросе SVT/Novus, проведенном с 23 по 24 августа среди исключительно тех, кто проголосовал за «Социал-демократов» на выборах 2018 года в риксдаг, приняли участие 1 003 человека.