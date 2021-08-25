Вологда, 25 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. На Вологодчине под колесами грузового поезда погибла женщина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УМВД.

Рельсы

ЧП произошло 24 августа в 19:45 на железнодорожном перегоне Череповец — Хемалда. 46-летняя череповчанка переходила пути в неустановленном месте и попала под поезд.

Машинист грузового поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля на этом участке железной дороге грузовой поезд насмерть сбил 22-летнего пешехода.