Симферополь, , 10:31 — REGNUM Предварительные итоги так называемого саммита «Крымская платформа», инициированного Киевом, оказались «безрадостными для организаторов этой провокации». Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Крым наш!» Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Оправдания Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ИА REGNUM), что Россия запугала натовцев, а кроме них мало кто ещё приехал в Киев, выглядели просто жалко на фоне попыток представить нелепый антироссийский шабаш в качестве всемирной поддержки Киева», — отметил в беседе с РИА Новости Мурадов.

Само название мероприятия, громко обозначенного как «саммит», по мнению дипломата, никак не тянуло на форум на высшем уровне, а больше было похоже на «сборище разномастных представителей трёх десятков колонизированных военным блоком НАТО государств». Более того, страны, направившие послов для участия в «Крымской платформе», были всего лишь наблюдателями, указал Мурадов.

Вице-премьер надеется, что официальный Киев понял, что «решение жителей полуострова и защитившей их от этнической чистки России о воссоединении окончательно и необратимо».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе так называемого саммита «Крымская платформа» заявил, что Киев с сегодняшнего дня начинает «обратный отсчёт времени до освобождения Крыма».

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин уверен, что замена ряда представителей ведущих стран Запада на саммите «Крымской платформы», инициированном Украиной, является плохим знаком для Киева.