Чита, 25 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. За период с 16 по 23 августа 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на чай черный байховый составил — 2,3%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Couleur Чай

Также в регионе подорожали: яйца куриные (2,1%), рыба мороженая неразделанная (1,3%), соль поваренная пищевая (1,2%), яблоки (0,8%), колбаса полукопченая и варено-копченая (0,5%) и некоторые другие продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 9 по 16 августа 2021 года в Забайкальском крае больше всего подорожал рис шлифованный (2,6%).

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