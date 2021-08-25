Петрозаводск, 25 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Жертвами массового алкогольного отравления в Карелии стали уже пять человек, сообщили 25 августа в пресс-службе регионального Минздрава.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

«Умер еще один человек (из отравившихся) в республиканской больнице», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что ещё трое пострадавших остаются в стационарах, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа суррогатным алкоголем отравились восемь жителей Белоруссии, работающих в Карелии.

По данным следствия, алкоголь, которым отравились жители Белоруссии, был приобретен за пределами республики. Возбуждено уголовное дело.

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