В Ростовской области малолетних правонарушителей кормили просроченной едой
Мартыновский район, Ростовская область, 25 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Мартыновском районе Ростовской области прокуратура выявила нарушения требований законодательства при организации питания несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Овощи
В ходе инспекции выяснилось, что в социально-реабилитационном центре с круглосуточным пребыванием детей в слободе Большой Мартыновке были нарушены условия и сроки хранения продуктов, на овощах обнаружены следы плесени.
Руководителю учреждения внесено представление. Нарушения были оперативно устранены.
Материалы проверки также направлены в Роспотребнадзор.