Мартыновский район, Ростовская область, 25 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Мартыновском районе Ростовской области прокуратура выявила нарушения требований законодательства при организации питания несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

В ходе инспекции выяснилось, что в социально-реабилитационном центре с круглосуточным пребыванием детей в слободе Большой Мартыновке были нарушены условия и сроки хранения продуктов, на овощах обнаружены следы плесени.

Руководителю учреждения внесено представление. Нарушения были оперативно устранены.

Материалы проверки также направлены в Роспотребнадзор.