Чебоксары, 25 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Чувашии в январе — июне 2021 года на 32% выросло количество заключённых договоров долевого участия. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Росреестра.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

За полугодие в республике зафиксировано 3 648 договоров долевого участия в строительстве. Это на 32% больше уровня января — июня 2020 года, когда было зарегистрирован 2751 договор.

В ведомстве обращают внимание на то, что 3376 договоров заключено с использованием счетов эскроу, доля которых достигла 92%.

В то же время в Чувашии сокращаются обязательные отчисления (взносы) застройщика в компенсационный фонд: за указанный период они снизились с 946 до 272.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — июле 2021 года в Чувашии построено 4879 квартир общей площадью 321 839 кв. метров. Площадь введённого жилья по сравнению прошлогодним периодом выросла на 44,3%.

Напомним, на 1 апреля 2021 года для расчётов по долевому строительству в Чувашии открыто более 4 тыс. счетов эскроу на 10 млрд рублей.