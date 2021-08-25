Якутия, 25 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Дорожники перекрыли участок федеральной трассы «Колыма на территории Якутии. Движение невозможно на протяжении 30 км возле посёлка Развилка в Томпонском районе республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Вилюй».

International Disaster Volunteers Оползень

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Проезд закрыт из-за оползней, сошедших на дорожное полотно после ливней. Дорожники просят автомобилистов воздержаться от поездок в этом направлении. Дорогу восстанавливают с помощью тяжёлой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты Народного фронта Магаданской области считают, что участок трассы «Колыма» на территории Якутии содержат плохо. На части федеральной автодороги, которая проходит по республике и обслуживается компанией УПРДОР «Вилюй» — участки с дороги с «гребёнкой», торчащими из дорожного покрытия крупными камнями, сильной пылью и песком.