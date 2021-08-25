Россошь, Воронежская область, 25 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Специалисты констатируют увеличение объёмов стоков, поступающий в неработающий из-за аварии главный канализационный коллектор в Россоши Воронежской области. Об этом в телеграм-канале 25 августа сообщил губернатор Александр Гусев.

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«Количество стоков, поступающих в неработающий коллектор, растёт. Это связано с увеличением количества воды, доставляемой населению города, и увеличением потребления населением воды из иных источников. В связи с этим на разрушающемся коллекторе установлена станция перекачивания стока», — написал Гусев.

Для откачки стоков привлечены частные лица и организации Россошанского района, спецтранспорт из Ольховатского, Подгоренского, Кантемировского районов. Также ведутся переговоры с владельцами ассенизаторских машин из соседних районов, уточнил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на главном канализационном коллекторе в Россоши произошла утром 22 августа. Пришлось полностью остановить городской водозабор, более 30 тыс. человек остаются без воды. С момента первой аварии и до утра 25 августа на коллекторе произошло пять провалов. С 25 августа в Россоши введен режим ЧС. Принято решение о срочном монтаже обводной линии.