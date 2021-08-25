Токио, 25 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Российская пловчиха Валерия Шабалина заняла первое место в квалификационных заплывах на дистанции 100 метров баттерфляем на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

Шабалина установила новый параолимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 5,37 секунды.

Медали в этой дисциплине будут разыграны 25 августа.

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