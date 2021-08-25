Российская пловчиха Шабалина установила рекорд Параолимпиады
Токио, 25 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Российская пловчиха Валерия Шабалина заняла первое место в квалификационных заплывах на дистанции 100 метров баттерфляем на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Getty/Handout rio2016.com
Символ параолимпийского движения
Шабалина установила новый параолимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 1 минуту 5,37 секунды.
Медали в этой дисциплине будут разыграны 25 августа.
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