Ханты-Мансийск, 25 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Югре по состоянию на тро 25 августа действует семь лесных пожаров на территории Белоярского, Октябрьского, Самаровского и Сургутского лесничеств. Об этом сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

bertknot Лесной пожар

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Площадь пожаров ведомство не уточняет.

Напомним, в Югре из-за аномально жаркой погоды особый противопожарный режим введён в 13 муниципалитетах