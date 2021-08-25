Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковые требования члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, секретаря Горизбиркома Марины Ждановой к Законодательному собранию Санкт-Петербурга, ранее постановившему досрочно отозвать Жданову из состава избирательной комиссии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение приведено к немедленному исполнению», — сообщили 25 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, недовольство депутатов Заксобрания вызвала позиция Ждановой при голосовании по вопросу о регистрации для участия в сентябрьских выборах списков ряда политических партий и отдельных кандидатов. Вопрос об отставке Ждановой был внесён в повестку дня пленарного заседания 18 августа по инициативе депутата, не допущенного избиркомом до участия в новых выборах, и поддержан 32 его коллегами.

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Не согласившись с такой позицией, Жданова подала в суд, указав, что в тексте постановления Заксобрания о ее досрочной отставке отсутствуют ссылки на конкретные нормы действующего законодательства РФ о выборах, на основании которых было принято постановление.

«Жданова заявление о досрочном сложении ею полномочий не подавала. Основания освобождения Ждановой об обязанностей отсутствуют», — отметили в судебной пресс-службе.

Истец потребовала применить меры предварительной защиты в виде приостановления действия постановления Заксобрания, признать его незаконным и отменить. Суд исковые требования удовлетворил.

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