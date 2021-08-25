Чита, 25 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 25 августа первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты уже 311 467 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

(сс) qimono Вакцинация

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Завершили вакцинацию 269 811 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). За прошедшие сутки первую аппликацию инъекции получили 1844 жителей региона, завершена вакцинация у 3969 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее первую прививку от коронавируса получили 1912 жителей Забайкалья, ещё 3891 человека завершили вакцинацию.

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