Москва, 25 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Два члена Совета Федерации, представляющих в верхней палате Федерального собрания РФ два субъекта СКФО, удостоены высоких государственных наград за активную деятельность. Президент России Владимир Путин наградил сенатора от Северной Осетии Таймураза Мамсурова орденом Александра Невского.

Kremlin.ru Государственные награды

Орденом Почета награжден сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев. Указ об этом опубликован 24 августа на официальном портале правовой информации. В тексте документа указано, что оба награжденных удостоены высоких наград «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Напомним, Таймураз Мамсуров и Белан Хамчиев являются членами комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.