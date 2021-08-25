Москва, 25 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 21,5 млрд рублей регионам России, сообщает 25 августа сайт правительства России.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Средства пойдут на поддержку малообеспеченных семей — для ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет.

Ранее глава правительства рассказал, что в 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 254 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ продлил до 2024 года программу «Семейной ипотеки» с льготными ставками до 6% годовых.