Киев, 25 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В результате произошедшей в ночь на 25 августа аварии с рейсовым автобусом «Кишинев — Москва» пострадали 18 человек. Об этом 25 августа сообщает местное издание «Киев. Оперативный».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации источника, в ночь на 25 августа на спуске с улицы Телиги в Киеве водитель автобуса Setra с молдавским регистрационным номером не справился с управлением, в результате чего транспортное средство въехало в бордюр, а затем перевернулось на бок.

«Всего за помощью врачей обратились 18 человек, восемь из них госпитализировали», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прокуратура в Туве начала проверку по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля.