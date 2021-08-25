Оренбург, 25 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области с жителя Орска энергетики через суд потребовали взыскать почти 2 млн рублей. ПАО «Россети Волги» указали на бездоговорное потребление электричества и неосновательное обогащение в размере 1 954 366,55 рублей, сообщили корреспонденту Ре в пресс-службе Оренбургского областного суда.

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В ходе проверки энергетики выяснили, что орчанин самовольно подключил к электросетям грузовой автомобильный полуприцеп с находящимся в нем энергопринимающим оборудованием для осуществления майнинга. На момент рассмотрения дела в суде, мужчина не оплатил предъявленный ему счет за потребленную электроэнергию.

Суд первой инстанции встал на сторону истца. Ответчик обжаловал решение. Однако судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.