Кишинёв, 25 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Молдавии оспорит в Конституционном суде (КС) законопроект о внесении поправок в закон «О прокуратуре», принятый парламентом республики. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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«Генеральная прокуратура в ближайшие дни обратится в КС с просьбой проверить конституционность поправок в закон «О прокуратуре», — сообщили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве отметили, что новые поправки якобы покушаются на независимость Генпрокуратуры и могут повредить конституционному принципу о разделении ветвей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа парламент Молдавии в окончательном чтении принял законопроект о внесении поправок в закон «О прокуратуре». В нём предполагается упрощение процедуры увольнения генпрокурора республики. Для вступления документа в силу требуется, чтобы его подписал президент республики.