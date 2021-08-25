Новосибирск, 25 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В природе, согласно известным законам экологии Барри Коммонера, всё связано со всем и все должно куда-то деваться. Общественное производство и потребление длительное время игнорировали эти объективные природные законы, в результате мы получили глобальные проблемы истощения природные ресурсов и загрязнение окружающей среды. Такое мнение ИА REGNUM высказала заместитель заведующего кафедрой экологической безопасности и управления природопользованием Новосибирского государственного университета экономики и управления Ольга Тарасова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология

«Безусловно, введение замкнутых производственных циклов и многоразовое использование изделий является естественным решением этих двух проблем. И этот вопрос можно разделить как минимум на два аспекта — вторичная переработка отходов и сокращение объёмов упаковочных материалов или их изготовление из биоразлагаемых материалов, многоразовое использование изделий и упаковки, — отметила Тарасова. — Первый аспект имеет современные технические и технологические решения, в том числе через создание производственных комплексов, в которых по аналогии с природными процессами, отходы одних производств являются сырьём для других. Да и вторичная переработка в развитых странах показывает отличные результаты с учётом внедренной системы первичной сортировки. Такой подход позволяет эффективно использовать ресурсы, повышает экономический эффект за счёт экономии на добыче первичных материалов, а с учётом работы современных мусоросжигательных заводов минимизирует количество выбрасываемых в природу отходов. Более того, опыт многоразового использования той же стеклянной тары имеется у всех промышленно развитых стран. Это выгодно и для производства и для общества».

Сокращение объёмов упаковки и длительное использование изделий, по мнению эксперта, — важная, но трудно решаемая задача борьбы с отходами в настоящее время.

«Не секрет, что именно упаковка часто имеет решающее значение в потребительском выборе. Товары с одинаковыми потребительскими качествами, но «скромно» упакованные меньше пользуются спросом и, соответственно, хуже продаются. Решить вопрос сокращения количества и сложности упаковки в современной потребительской экономике практически невозможно. Да и изготавливать изделия с длительным сроком использования также не выгодно производителям, так как это снижает объёмы прибыли. Поэтому этот аспект решения проблемы — скорее идеологический, и требует внедрения в жизнь иного отношения к природе, к ценности вещей и т.д. Но, в последнее время, всё же наблюдаются положительные тенденции — мода на «экологически чистые товары» пусть медленно, но верно завоевывает человеческие умы. Другое дело, что не всем «по карману» такие товары, ведь даже пакеты из биоразлагаемых материалов стоят дороже, чем их простого полиэтилена. А использование одноразовой посуды видится многим в определённых случаях более удобным. Именно поэтому, к сожалению, законодательный запрет на использование определенных упаковочных материалов и одноразовых изделий и контроль его реализации, может стать действующим рычагом минимизации отходов, однако, справедливости ради, нужно отметить, что просто запретами проблем не решить, должен быть реализован комплексный подход запретов и стимулирования», — подчеркнула Тарасова.