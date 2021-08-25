Калуга, 25 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрен капитальный ремонт детских поликлиник, сообщает 25 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Константин Пахоменко.

Фото Владимира Кормильцева. Пресс-служба правительства Калужской области В Малоярославце реконструировали детскую поликлинику

В 2021 году в перечень объектов капитального ремонта в Калуге включено детское поликлиническое отделение №2 «Детская городская больница» на улице Никитина, дом 76. В настоящее время здесь проведена перепланировка, завершаются наружные и внутренние ремонтные работы: сделана отмостка, оштукатурены и покрашены стены, заменены вентиляция и электроосвещение. В поликлинике оборудована современная регистратура, создано хранилище для амбулаторных карт. Внедряются новые системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности.

«В этом году в нашей области будет отремонтирована еще одна детская поликлиника в городе Людиново. Мы стараемся создать максимально комфортные условия и для маленьких пациентов, и для родителей, и для медицинских работников», — отметил Константин Пахоменко.