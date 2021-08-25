Чебоксары, 25 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Чувашии на заседании регионального правительства поддержан закон о пчеловодстве. Соответствующее решение одобрено сегодня, 25 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пчела

На рассмотрение был вынесен проект закона Чувашии «О регулировании отдельных отношений в сфере пчеловодства». В минсельхозе отмечают, что он разработан в соответствии с федеральным законом «О пчеловодстве в Российской Федерации»,

По словам замминистра сельского хозяйства Чувашии Алины Семеновой, «проект направлен на установление правовых основ развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, направленной на сохранение пчёл».

В аграрном ведомстве уточняют, что отдельной статьёй определены направления государственной поддержки развития пчеловодства, к которым отнесено, в частности, информационное обеспечение деятельности производителей продукции пчеловодства и содействие созданию сбытовых (торговых), перерабатывающих, обслуживающих, потребительских и иных кооперативов пчеловодов.

По информации Госветслужбы, в Чувашии насчитывается 2987 пасек. Из них паспортизированы 2903 пасеки с 42 тыс. пчелосемей. В личных подсобных хозяйствах республики производится 95% мёда, или 455 тонн из 476,8 тонн.