Россошь, Воронежская область, 25 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Сроки устранения последствий масштабной коммунальной аварии в Россоши Воронежской области властями не называются. Как сообщил 25 августа в телеграм-канале губернатор Александр Гусев, в 05:30 утра из строя вышел пятый участок коллектора, принято решение о монтаже обводной линии.

Valera N. Trubin Бутилированная вода

«Принято решение о срочном монтаже обводной линии. На заводе «Воронеж-ПЛАСТ» уже изготовлена и отгружена первая партия труб. К первому этапу укладки обводной линии планируется приступить сегодня в 11−12 часов. Вторую партию труб планируется отгрузить в 13:30, третью — в 16:00. Сформирована бригада специалистов по монтажу труб, подготовлены шесть сварочных аппаратов», — написал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на главном канализационном коллекторе в Россоши произошла утром 22 августа, в результате был отключен городской водозабор, значительная часть города осталась без воды. За одним провалом на коллекторе последовали ещё четыре, на утро 25 августа на главном канализационном коллекторе заменено 52 метра трубы. 25 августа в городе ввели режим ЧС.