Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. На российско-украинской границе пресечена контрабанда наркотиков, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 25 августа.

Michael Нет наркотикам

В ходе досмотра автомобиля Toyota Land Cruiser, следовавшего на Украину через пункт пропуска «Донецк», пограничники обнаружили тайник с несколькими пакетиками веществом, похожим на наркотическое вещество растительного происхождения.

Гражданин России задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наркотических средств.