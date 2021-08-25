Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM После разоблачения во Всеволожской клинической межрайонной больнице Ленинградской области преступной группы с участием медиков, которая за вознаграждение от граждан вносила сведения о вакцинации в единую информационную систему без проведения самой прививки, а также уничтожала якобы «использованную» вакцину, в Ленобласти инициирована проверка всех пунктов вакцинации.

Сертификат о прививках Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Об этом сообщил 25 августа председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

«Нам очень обидно за произошедшее, потому что это бросает тень на доброе имя большой ленинградской медицинской семьи, которая самоотверженно работает уже полтора года», — сказал глава комздрава Ленобласти.

Он отметил, что в отношении всех причастных к преступлению по линии комздрава будут приняты необходимые меры.

«Если факты, которые мы получили, будут подтверждены, то меры воздействия дисциплинарного и другого характера, кадровые решения будут достаточно жёсткими. Мы понимаем, что в семье не без урода, и для нас дело чести сохранить доброе имя наших медиков, которые в круглосуточном режиме борются с коронавирусной инфекцией», — сказал Вылегжанин.

Напомним, по данным СМИ, по подозрению в причастности к реализации преступной схемы с поддельной вакцинацией были задержаны пять медиков, а также их сообщники, подбиравшие «клиентов». Фигуранты уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, дали признательные показания и все, кроме одного, были отпущены под подписку о невыезде. Расследование продолжается.