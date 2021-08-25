Донецк, 25 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние сутки один раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило один раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при обстреле применялось стрелковое оружие и что при этом не было зафиксировано жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские силовики два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).