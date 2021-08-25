Якутск, 25 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Якутии сформировали проект территориальной схемы обращения с отходами республики. В документе указана предварительная сумма капитальных вложений в утилизацию твёрдых коммунальных отходов — 8,87 млрд рублей, сообщает 25 августа корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

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Основная часть из этой суммы — 4,8 млрд рублей — необходима на создание 203 мусорных полигонов. Ещё почти 3 млрд рублей предполагается потратить на организацию 44 объектов обработки отходов (сортировочных линий и комплексов, мусороперегрузочных станций). Создание пунктов временного накопления мусора обойдётся в 866,9 млн рублей. На мусорную реформу в арктических районах республики дополнительно потратят порядка 200 млн рублей.

Такие большие расходы на доведение системы утилизации отходов до федеральных нормативов объясняются тем, что в Якутии сегодня всего семь полигонов для мусора включены в Государственный реестр объектов размещения отходов. При это в регионе 600 населённых пунктов, жители каждого из которых нуждаются в территории для утилизации мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, полигон для отходов около Якутска планируется разместить на участке Вилюйского тракта. Это место признано оптимальным по результатам инженерных изысканий. Новый полигон будет оснащен дренажной системой сбора и отвода фильтрационных вод в виде водоотводных канав по всему периметру участка.