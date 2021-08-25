Москва, 25 августа, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в первом полугодии 2021 года вырос на 31,5%, сообщил 25 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Экспорт

Общий объём составил 15,38 млрд долларов США. Это в полтора раза больше, чем в первые шесть месяцев 2019 года.

«За последние два года им удалось увеличить несырьевой неэнергетический экспорт в полтора раза: с 10,82 миллиарда долларов в первом полугодии 2019 года до 15,38 млрд долларов в первом полугодии 2021 года», — рассказал заместитель мэра.

Главными внешнеэкономическими партнёрами стали Казахстан и Белоруссия. Всего столичная неэнергетическая несырьевая продукция поставляется в 175 стран.