Вашингтон, 25 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Николь Мэйнс выложила в сеть необычный постер шестого сезона сериала «Супергёрл». Изображение было опубликовано 24 августа на twitter-странице актрисы.

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Примечательно то, что плакат выполнен в аниме-стилистике, на нём основные персонажи шоу предстали в новых образах. Мэйнс пояснила, что создала постер специально для футболок, которые получат актёры сериала и члены съёмочной группы.

https://twitter.com/NicoleAMaines/status/1430201581203378176

Напомним, шестой сезон станет для сериала «Супергёрл» последним, пока телеканал The CW не назвал дату выхода его первого эпизода. Главную роль в сериале исполняет актриса Мелисса Бенойст.