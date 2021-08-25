Джакарта, 25 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что государство получит вакцину Johnson & Johnson в сентябре 2021 года, сообщает Kompas.

(сс) Prefeitura Campinas Вакцина Johnson & Johnson

Вакцину Johnson & Johnson доставят из Нидерландов и ее нужно вводить только один раз, в отличие от других вакцин, которые ранее получила Индонезия.

По данным министерства, вакцина Johnson & Johnson эффективна на 85%.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии выдало разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».