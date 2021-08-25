Токио, 25 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Компания Subaru представит седан WRX нового поколения 10 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Subaru Subaru WRX 2022 года

Ранее дебют новинки был запланирован на 20-е числа августа. Subaru планировала представить новый седан WRX в рамках автомобильной выставки в Нью-Йорке, однако мероприятие перенесли на весну 2022 года.

Форма седана получит мало отличий от предшественника. По данным Subaru, модель также будет оснащаться шестиступенчатой «механикой».

По предварительной информации, под капотом WRX будет стоять «турбочетверка» объёмом 2,4 л мощностью 300 «лошадей». Модель получит систему полного привода и классический рычаг ручного тормоза.

Ожидается, что позднее Subaru представит версию WRX STI, которая будет идти с мотором мощностью 350 л. с.

Напомним, 2 сентября 2021 года Subaru представит новый кроссовер Forester Wilderness.

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