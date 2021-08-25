Москва, 25 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Москве планируется построить семь новых пешеходных мостов для развития прибрежных территорий Москвы-реки, сообщили в Стройкомплексе.

Калаева Екатерина ИА REGNUM Мост через реку

Два пешеходных моста построят в Мнёвниковской пойме, один — между районом Дорогомилово и Пресненской набережной рядом с деловым комплексом «Москва-Сити», два моста через затон Новинки, один — через Нагатинский и на острове Балчуг

По словам директора Института градостроительного планирования Москвы Дины Саттаровой, одним из основных принципов развития прибрежных территорий Москвы-реки и Химкинского водохранилища является повышение связанности территории.

ИА REGNUM ранее сообщало, столице планируется построить семь мостов через Москву-реку — три автомобильных и четыре пешеходных моста.

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