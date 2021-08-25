Чита, 25 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 62 847, причём 198 из них обнаружили только за сутки.

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Вместе с тем 54 980 пациентов (+208 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1287 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 113 находятся в тяжёлом состоянии (-6 за сутки), 36 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за сутки).

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