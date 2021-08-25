Кабанский район, Бурятия, 25 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело за незаконную добычу краснокнижной рыбы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 20 августа в рамках операции «Путина-2021» правоохранители остановили автомобиль улан-удэнца в Кабанском районе.

МВД по Бурятии Браконьер в Бурятии наловил 1,5 кг краснокнижного осётра

При проверке в машине нашли более 16 кг рыбы, в том числе шесть хвостов байкальского осётра, включённого в Красную книгу России.

«49-летний водитель пояснил, что накануне ночью самостоятельно выловил рыбу в озере Байкал для собственного употребления и перевозил в Улан-Удэ», — отметили в ведомстве.

Нанесённый браконьером ущерб природе оценили в 963 тыс. рублей. Как отмечается, ранее мужчина не раз привлекался за браконьерство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный блогер на Алтае стал фигурантом уголовного дела по факту незаконного вылова рыбы на территории заповедника. При этом о преступлении он рассказал сам в видеоролике.

Подробнее: Блогер похвастался в видеоролике и стал фигурантом уголовного дела